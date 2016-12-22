Украина откажется от угля из зоны АТО через три года
22/12/2016 16:50
Украина откажется от угля с оккупированных территорий
Украина ежегодно на 30% будет сокращать зависимость от угля антрацитовой группы, который до последнего времени почти полностью поставлялся из зоны АТО. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
«Через три года полностью уйдем от зависимости от угля из зоны АТО», – сказал он.
По его словам 1 марта будет переведен на уголь газовой группы 2-й блок входящей в госкомпанию Центрэнерго Змиевской ТЭС, а через три месяца – 5-й блок этой станции.
Он отметил, что это позволит сократить закупки угля антрацитовой группы на 1,5-2 млн тонн в год.
Как сообщали «Комментарии», Украина из-за конфликта на Донбассе потеряла доступ к большинству шахт. На оккупированной боевиками территории располагаются самые прибыльные шахты, а предприятия, оставшиеся под контролем Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому Киев вынужден импортировать уголь из ЮАР, США и России.
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