Украина откажется от угля из зоны АТО через три года

Украина ежегодно на 30% будет сокращать зависимость от угля антрацитовой группы, который до последнего времени почти полностью поставлялся из зоны АТО. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Через три года полностью уйдем от зависимости от угля из зоны АТО», – сказал он.

По его словам 1 марта будет переведен на уголь газовой группы 2-й блок входящей в госкомпанию Центрэнерго Змиевской ТЭС, а через три месяца – 5-й блок этой станции.

Он отметил, что это позволит сократить закупки угля антрацитовой группы на 1,5-2 млн тонн в год.

Как сообщали «Комментарии», Украина из-за конфликта на Донбассе потеряла доступ к большинству шахт. На оккупированной боевиками территории располагаются самые прибыльные шахты, а предприятия, оставшиеся под контролем Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому Киев вынужден импортировать уголь из ЮАР, США и России.