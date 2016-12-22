МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

Рейтинг продуктов, подорожавших за год больше всего (фото)

0

Лидером роста цен стала молочная продукция

Лидером роста цен стала молочная продукция

Перед Новым годом украинцев ждет очередное повышение цен на еду

Как прогнозируют эксперты, цен на мясо и рыбу вырастут примерно на 10%, подорожают также импортные овощи и фрукты. В целом, по подсчетам аналитиков, праздничный стол украинцам обойдется на 30% дороже прошлогоднего, пишет domik.ua.

Как отмечают покупатели, предновогоднее подорожание продуктов уже стало заметным невооруженным глазом. Так, цены на курятину за последнюю неделю поднялись как минимум на 5 грн., на цитрусовые на – 4 грн.

Тем временем расходы украинцев на питание, табак и алкоголь в третьем квартале 2016 года уже составили 46%, то есть практически половину всех расходов. Во втором квартале, для сравнения, показатель составлял 42,3%.

Аграрный эксперт Алексей Дорошенко сравнил цены на продукты в Украине в декабре 2015 и 2016 годов.

Лидером роста цен стала молочка:

– цены на сливочное масло подскочили на 40,1% (на 37,81 грн.);

– творог – цены поднялись на 18,6% (на 12,46 грн.);

– сметана – цены выросли на 28,7% (на 8,42 грн.);

– молоко – цены подскочили на 28,1% (на 3,29 грн.).

Кроме того, ощутимо поднялись цены на «социальный» хлеб – на 7% подорожал ржаной хлеб и на 4,7% пшеничный.

Более чем на 7% подорожали такие продукты:

– колбаса варенная первого сорта – на 8,4% (на 4,68 грн.);

– подсолнечное масло – на 11,4% (на 3,32 грн.);

– тушка куриная – на 7,9% (на 3 грн.);

– гречневая крупа – на 8,8% (на 2,24 грн.).

В то же время за год были и продукты, цены на которые упали:

– сало подешевело на 5,10 грн. (10,1%);

– яйца куриные – на 2,70 грн. (11,8%);

– капуста – на 6,52 грн. (64,1%);

– морковь – на 6,46 грн. (62,1%);

– лук – на 6,02 грн. (58,5%);

– свекла – на 3,88 грн. (51,7%);

– картофель – на 0,79 грн. (13,3%).

По данным Госстата, в целом за последние три года цены на продукты и промтовары росли по-разному. Одни – прежде всего это касается импорта – подорожали в 2–3 раза. Другие, отечественные, – на 11–60%.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: подорожание, продукты, молочка, цены

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Верховная Рада утвердила повышение акцизов на алкоголь, сигареты и горючее

Верховная Рада утвердила повышение акцизов на алкоголь, сигареты и горючее

"> Свинина покоряет новые ценовые рубежи

Свинина покоряет новые ценовые рубежи

"> Украинцы покупают меньше заводского молока, больше - фермерского

Украинцы покупают меньше заводского молока, больше - фермерского

"> Яйца подешевели на 7,7%

Яйца подешевели на 7,7%

Загрузка...

Последние новости

22:22

Молодые американцы не хотят съезжать от родителей

21:49

Качиньский вместе с США намерен общаться с Россией «с позиции силы»

21:13

Укрупняемся: в Украине может появиться 1000-гривневая банкнота

21:08

Экс-премьера Франции обсыпали мукой

Читать все »

Последние статьи

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Деньги
Приват Банк

Три секрета национализации «Приватбанка» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

У людей появится еще один орган - ученые

У людей появится еще один орган - ученые »

Харьков

Снеговики VS миньоны. Харьковчане определяются с новогодними костюмами

Снеговики VS миньоны. Харьковчане определяются с новогодними костюмами »

Одесса

Одесский суд заказал ремонт на 73 миллиона

Одесский суд заказал ремонт на 73 миллиона »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.