Рейтинг продуктов, подорожавших за год больше всего (фото)

Перед Новым годом украинцев ждет очередное повышение цен на еду

Как прогнозируют эксперты, цен на мясо и рыбу вырастут примерно на 10%, подорожают также импортные овощи и фрукты. В целом, по подсчетам аналитиков, праздничный стол украинцам обойдется на 30% дороже прошлогоднего, пишет domik.ua.

Как отмечают покупатели, предновогоднее подорожание продуктов уже стало заметным невооруженным глазом. Так, цены на курятину за последнюю неделю поднялись как минимум на 5 грн., на цитрусовые на – 4 грн.

Тем временем расходы украинцев на питание, табак и алкоголь в третьем квартале 2016 года уже составили 46%, то есть практически половину всех расходов. Во втором квартале, для сравнения, показатель составлял 42,3%.

Аграрный эксперт Алексей Дорошенко сравнил цены на продукты в Украине в декабре 2015 и 2016 годов.

Лидером роста цен стала молочка:

– цены на сливочное масло подскочили на 40,1% (на 37,81 грн.);

– творог – цены поднялись на 18,6% (на 12,46 грн.);

– сметана – цены выросли на 28,7% (на 8,42 грн.);

– молоко – цены подскочили на 28,1% (на 3,29 грн.).

Кроме того, ощутимо поднялись цены на «социальный» хлеб – на 7% подорожал ржаной хлеб и на 4,7% пшеничный.

Более чем на 7% подорожали такие продукты:

– колбаса варенная первого сорта – на 8,4% (на 4,68 грн.);

– подсолнечное масло – на 11,4% (на 3,32 грн.);

– тушка куриная – на 7,9% (на 3 грн.);

– гречневая крупа – на 8,8% (на 2,24 грн.).

В то же время за год были и продукты, цены на которые упали:

– сало подешевело на 5,10 грн. (10,1%);

– яйца куриные – на 2,70 грн. (11,8%);

– капуста – на 6,52 грн. (64,1%);

– морковь – на 6,46 грн. (62,1%);

– лук – на 6,02 грн. (58,5%);

– свекла – на 3,88 грн. (51,7%);

– картофель – на 0,79 грн. (13,3%).

По данным Госстата, в целом за последние три года цены на продукты и промтовары росли по-разному. Одни – прежде всего это касается импорта – подорожали в 2–3 раза. Другие, отечественные, – на 11–60%.