Коломойский рассказал почему пришлось отдать государству «Приватбанк»

Олигарх впервые прокомментировал национализацию финансового учреждения

Игорь Коломойский впервые с момента национализации «Приватбанка» прокомментировал сложившуюся ситуацию. Об этом сообщает ТСН.

«Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана. Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной в первую очередь действиями НБУ, мы были вынуждены обратиться в Кабинет Министров с предложением о передаче «Приватбанка» государству. Я считаю, что премьер-министр и его команда обнаружили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины», - заявил Коломойский.

По его словам, в «Приватбанке» был сбалансирован и обеспечен кредитный портфель, что подтверждается международным аудитом. «Однако НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка. затем они начали рассказывать о мифической дыре в 150 млрд грн, 97% связанных кредитов, о том, что все деньги украдены или выведены в оффшоры», - заявляет олигарх.

По его мнению, благодаря принятому решению о национализации не пострадали клиенты банка и это является самым главным.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в национализированном «Приватбанке» заявили о том, что платежи уже осуществляются без ограничений.