В 2016 году запущены международные стандарты приватизации - отчет Фонда госимущества

В 2016 году активизировался процесс подготовки объектов к приватизации, а количество самих объектов возросло до 295, что является самым высоким показателем за последние 6 лет.

Такие данные опубликованы в отчете Фонда госимущества по результатам деятельности в 2016 году.

В документе акцентируется внимание на достижении значительного прогресса в запуске международных стандартов приватизации в Украине.

В частности, теперь у потенциальных инвесторов появилась возможность провести предварительный аудит объектов приватизации, рассматривать дело в международном арбитраже по взаимному согласию сторон, привлекать персонального консультанта, получить банковские гарантии или денежный депозит для участия в аукционе, а также пользоваться он-лайн сервисами портала privatization.gov.ua , на котором размещается информация о готовности объектов к приватизации. Кроме того, Фонд госимущества разрешил участие в приватизации государственным компаниям-нерезидентам, и запретил участие в приватизации инвесторов из оффшорных зон, стран из перечня FATF и стран-агрессоров.

Также в отчете ведомства перечислены меры, которые были осуществлены с целью запуска прозрачного процесса приватизации в стране, а именно, возможность продажи объектов в «один клик» на privatization.gov.ua (70 объектов может продаваться одновременно), запуск колл-центра для консультирования по объектам приватизации, продажа объектов на электронных торгах с привлечением 16 электронных бирж-партнеров, а также проведения первой конференции по приватизации с участием 100 участников из 12 стран мира.

Кроме того, ФГИ представил предложения по ускорению прозрачной приватизации в 2017 году. В частности, Верховная Рада должна поддержать новые изменения в Закон о приватизации государственного имущества, поддержать проект Закон №1567 о сокращении перечня объектов, запрещенных к приватизации и проект Закона № 4493 «О рынке электрической энергии Украины». В свою очередь Кабмину необходимо рассмотреть проект постановления КМУ об упрощении передачи предприятий Фонда для приватизации.