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Деньги

Глава «Укрзализныци» будет получать премию за регулярное подорожание билетов

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Балчун будет получать премии, если билеты на поезда будут дорожать

Балчун будет получать премии, если билеты на поезда будут дорожать

Главным показателем эффективности работы главы правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Бальчуна будет является рост доходов от реализации продукции и за каждый 1% превышения чистого дохода «УЗ» по сравнению с прошлым годом он будет получать по 20% оклада в качестве премии.

Такая система закреплена в система мотивации для обеспечение темпов роста продуктивности труда.

Кроме того, показателем успешности работы Бальчуна на посту главы правления также будет являться подготовка и подача стратегии реструктуризации «Укрзализныци», развитие IT-сектора, и в зависимости от этапа реализации часть премии может составлять от 5% до 90% оклада, а максимальная сумма за каждое направление – 100% оклада. 

Также отмечается, что выполнение плавно по наиболее приоритетных направлениях будет премироваться процентом от сделанных задач.

Напомним, по контракту ежемесячный должностной оклад (ДО) Войцеха Бальчуна составит 461,6 тыс. гривен, также ежеквартально он будет получать премию, максимальный размер которой не должен превышать 3 ДО (около 1,4 млн гривен). Кроме того, 1 раз в год он может претендовать еще на одну премию (24 ДО; более 11 млн гривен) а также материальное вознаграждение за эффективное управление имуществом (10 ДО; 4,6 млн гривен), пишет Информатор.

Также по контракту ему полагается автомобиль. Контракс с ним может быть разорван как по его желанию, так и в случае грубого нарушения законодательства устава ПАО», также он может быть уволен при невыполнение основных показателей утвержденного финплана на 25% и более с учетом корректировок. 

Поэтому, повышение тарифов можно считать одним из прямых факторов выполнения руководством «УЗ» своих KPI и улучшения благосостояний компании.

 

 

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Теги: доход, премия, зарплата, Укрзализница

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