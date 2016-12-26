Украина ищет альтернативу ЗТС со странами СНГ

Министерство экономического развития и торговли совместно с Министерством иностранных дел изучает возможность налаживания торгово-экономического сотрудничества с членами СНГ вне соглашения о зоне свободной торговли. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

«Этот вопрос изучается не только в рамках СНГ, но и в рамках двусторонних отношений. Цель - приостановить неэффективные и устаревшие соглашения», - сказала Микольская.

Она отметила, что у Украины пока что нет планов по выходу из договора о зоне свободной торговли пока нет, однако, Украина изучает альтернативные варианты налаживания торгово-экономических отношений со странами-участницами СНГ.