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Украина ищет альтернативу ЗТС со странами СНГ

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Пока что Украина не планирует выходить из ЗТС

Пока что Украина не планирует выходить из ЗТС

Министерство экономического развития и торговли совместно с Министерством иностранных дел изучает возможность налаживания торгово-экономического сотрудничества с членами СНГ вне соглашения о зоне свободной торговли.  Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

«Этот вопрос изучается не только в рамках СНГ, но и в рамках двусторонних отношений. Цель - приостановить неэффективные и устаревшие соглашения», - сказала Микольская. 

Она отметила, что у Украины пока что нет планов по выходу из договора о зоне свободной торговли пока нет, однако, Украина изучает альтернативные варианты налаживания торгово-экономических отношений со странами-участницами СНГ.

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Источник: «Украинские новости»,

Теги: СНГ

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