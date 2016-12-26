МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

Украинский борщ за год подорожал почти вдвое

0

Чтобы сварить кастрюлю борща с мясом объемом 3,5–4 литра, сегодня нужно потратить более 130 грн.

Чтобы сварить кастрюлю борща с мясом объемом 3,5–4 литра, сегодня нужно потратить более 130 грн.

В частности, цены на мясную продукцию выросли примерно на 30%

Цены на овощи из борщового набора на Украине за год выросли почти в два раза. Сейчас, чтобы сварить кастрюлю украинского борща с мясом объемом 3,5–4 литра, нужно потратить от $5 (свыше 130 грн.).

По данным общественного объединения «Экономический дискуссионный клуб», еще в начале этого года цена набора составляла 74 грн. (около $3).

Мясная продукция, а также изделия, производимые из мяса, за год подорожали примерно на 30%, превысив 100 грн. за килограмм. Цены на отечественные овощи медленно росли каждый месяц на 2–3%. Особенно же выросли цены в канун Нового года.

«Во второй декаде декабря по сравнению с началом месяца свекла (цена) выросла на 2,8%, до 3,72 грн. за килограмм, картошка – на 1,6%, до 5,21 грн. за килограмм, капуста – на 2,7%, до 3,75 грн. за килограмм, морковь – на 1,5%, до 4 грн. за килограмм», – отмечает Госстат.

Сметана подорожала на 2%, до 38,95 грн. за килограмм.

По данным экспертов аграрного рынка, овощи, входящие в борщовый набор, в 2015 году подорожали в среднем в два-три раза по сравнению с 2014 годом. Связанно это с тем, что в Украине в прошлом, как и нынешнем году, снизилось производство, а компенсировать нехватку собственной продукции импортом пока не удается. Импортная продукция также существенно подорожала из-за девальвации гривны.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: борщ, овощи, мясо

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Борщовый набор-2016 в три раза дешевле прошлогоднего

Борщовый набор-2016 в три раза дешевле прошлогоднего

"> Украинцам придется выбирать между овощами и мясом (ВИДЕО)

Украинцам придется выбирать между овощами и мясом (ВИДЕО)

"> Украинский борщ стремительно дешевеет

Украинский борщ стремительно дешевеет

"> За неделю украинский борщ стал еще дороже (Мониторинг цен)

За неделю украинский борщ стал еще дороже (Мониторинг цен)

Загрузка...

Последние новости

22:55

20 тысяч контрактников ждут подписи президента

22:20

В Уганде затонул катер с футболистами

21:56

Пенсионную реформу назвали приоритетом 2017 года

21:43

Тука назвал блокаду ЛДНР откровенным бредом

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Соратники Саакашвили продолжают уходить из ОГА

Соратники Саакашвили продолжают уходить из ОГА »

Донбасс

Для украинцев подготовили календарь с "видами" авдеевской "промки" (ФОТО)

Для украинцев подготовили календарь с "видами" авдеевской "промки" (ФОТО) »

Харьков

Сочувствие, георгиевские ленточки и Задорнов. Харьковчане о падении российского самолета над Черным морем

Сочувствие, георгиевские ленточки и Задорнов. Харьковчане о падении российского самолета над Черным морем »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.