Украинский борщ за год подорожал почти вдвое

В частности, цены на мясную продукцию выросли примерно на 30%

Цены на овощи из борщового набора на Украине за год выросли почти в два раза. Сейчас, чтобы сварить кастрюлю украинского борща с мясом объемом 3,5–4 литра, нужно потратить от $5 (свыше 130 грн.).

По данным общественного объединения «Экономический дискуссионный клуб», еще в начале этого года цена набора составляла 74 грн. (около $3).

Мясная продукция, а также изделия, производимые из мяса, за год подорожали примерно на 30%, превысив 100 грн. за килограмм. Цены на отечественные овощи медленно росли каждый месяц на 2–3%. Особенно же выросли цены в канун Нового года.

«Во второй декаде декабря по сравнению с началом месяца свекла (цена) выросла на 2,8%, до 3,72 грн. за килограмм, картошка – на 1,6%, до 5,21 грн. за килограмм, капуста – на 2,7%, до 3,75 грн. за килограмм, морковь – на 1,5%, до 4 грн. за килограмм», – отмечает Госстат.

Сметана подорожала на 2%, до 38,95 грн. за килограмм.

По данным экспертов аграрного рынка, овощи, входящие в борщовый набор, в 2015 году подорожали в среднем в два-три раза по сравнению с 2014 годом. Связанно это с тем, что в Украине в прошлом, как и нынешнем году, снизилось производство, а компенсировать нехватку собственной продукции импортом пока не удается. Импортная продукция также существенно подорожала из-за девальвации гривны.