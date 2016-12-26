Украинский борщ за год подорожал почти вдвое
26/12/2016 21:05
Чтобы сварить кастрюлю борща с мясом объемом 3,5–4 литра, сегодня нужно потратить более 130 грн.
В частности, цены на мясную продукцию выросли примерно на 30%
Цены на овощи из борщового набора на Украине за год выросли почти в два раза. Сейчас, чтобы сварить кастрюлю украинского борща с мясом объемом 3,5–4 литра, нужно потратить от $5 (свыше 130 грн.).
По данным общественного объединения «Экономический дискуссионный клуб», еще в начале этого года цена набора составляла 74 грн. (около $3).
Мясная продукция, а также изделия, производимые из мяса, за год подорожали примерно на 30%, превысив 100 грн. за килограмм. Цены на отечественные овощи медленно росли каждый месяц на 2–3%. Особенно же выросли цены в канун Нового года.
«Во второй декаде декабря по сравнению с началом месяца свекла (цена) выросла на 2,8%, до 3,72 грн. за килограмм, картошка – на 1,6%, до 5,21 грн. за килограмм, капуста – на 2,7%, до 3,75 грн. за килограмм, морковь – на 1,5%, до 4 грн. за килограмм», – отмечает Госстат.
Сметана подорожала на 2%, до 38,95 грн. за килограмм.
По данным экспертов аграрного рынка, овощи, входящие в борщовый набор, в 2015 году подорожали в среднем в два-три раза по сравнению с 2014 годом. Связанно это с тем, что в Украине в прошлом, как и нынешнем году, снизилось производство, а компенсировать нехватку собственной продукции импортом пока не удается. Импортная продукция также существенно подорожала из-за девальвации гривны.
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