У Ярославского опровергли информацию о резке цехов «ХТЗ» на металл

В компании заявили, что прилагают все усилия для сохранения существующих мощностей

Вчера в СМИ появилась информация о том, что на Харьковском тракторном заводе начали резать чугунолитейный и сталелитейный цеха. Об этом сообщал анонимный источник из числа сотрудников. «Уже начали резать чугунолитейный и сталелитейный цеха. Из чугунолитейного цеха формы вывозят. Нам никто ничего не объясняет, конечно. Режут весь день. Просто уничтожают все, превращая в металлолом. Сказали, что следующий — цех, где делали оборонку. Там вообще станки, техника... У всех шок», — сказал собеседник.

Сегодня группа DCН, владеющая предприятием, информацию о демонтаже технологического оборудования назвала ложной. «Александр Ярославский, собственник и инвестор ХТЗ, а также действующее руководство ХТЗ, как известно, прилагают все усилия для того, чтобы сохранить производственный потенциал предприятия (мощности по выпуску сельскохозяйственной техники и продукции оборонного назначения) для реализации мероприятий, предусмотренных стратегией санации завода», - заявили в пресс-службе компании.

Также там отметили, что завод оказался в сложном положении по вине экс-гендиректора, которого сейчас подозревают в попытке уничтожить технологические линии. Для пущей убедительности компания опубликовала несколько фотографий, которые показывают, в каком состоянии было принято предприятие.

Напомним, в апреле пресс-центр СБУ заявил, что генеральный директор предприятия по указанию российских владельцев «ХТЗ» провел подготовку к демонтажу для последующего вывоза в Россию оборудования литейных цехов. Для переправки за границу была подготовлена техническая и конструкторская. В СБУ также отметили, что директор готовился уволить с предприятия почти треть работников. «Реализация этих планов привела бы к полному прекращению деятельности «ХТЗ», на котором планировалось размещение заказа Министерства обороны Украины», - отметили в пресс-центре.Генеральному директору предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 и ст. 113 Уголовного кодекса Украины (приготовление к преступлению и диверсия), и он объявлен в розыск.

В апреле 2016 года председатель и владелец группы компаний DCH Александр Ярославский выкупил контрольный пакет акций (62,44%) «ХТЗ». В июне по результатам собрания кредиторов принято решение о начале процедуры досудебной санации предприятия. Сейчас завод возглавляет Андрей Коваль, он уже занимал эту должность в 2006-2007 годах.

Фото: пресс-служба DCН