Газ для украинцев подешевеет, есть «Нафтогаз» выиграет суд в Стокгольме

Если «Нафтогаз» выиграет суд в Стокгольме у российского Газпрома, цена на газ для украинцев может быть снижена, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.
«Если мы сможем в рамках дела купли-продажи газа доказать нашу позицию - это будет означать понижение справедливой цены газа для Украины по сравнению с той, которая действует сейчас. Это будет касаться всех», - заявил Коболев.
Так, Украина получит компенсацию за недополученные доходы от транзита газа. Кроме того, победа в суде позволит завершить разделение Нафтогаза и оператора газотранспортной системы.
Результат рассмотрения иска, как заявил глава Нафтогаза, станет известен не раньше, чем через полгода.
Потом каждая из сторон сможет попытаться опротестовать решение по процессуальным причинам в другом суде, в апелляционном. Не буду комментировать перспективы этой операции, - добавил он.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Левый берег»,
Последние новости
|
12:35
|
12:30
|
12:30
|
12:27
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0