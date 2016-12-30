Газ для украинцев подешевеет, есть «Нафтогаз» выиграет суд в Стокгольме

Если «Нафтогаз» выиграет суд в Стокгольме у российского Газпрома, цена на газ для украинцев может быть снижена, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

«Если мы сможем в рамках дела купли-продажи газа доказать нашу позицию - это будет означать понижение справедливой цены газа для Украины по сравнению с той, которая действует сейчас. Это будет касаться всех», - заявил Коболев.

Так, Украина получит компенсацию за недополученные доходы от транзита газа. Кроме того, победа в суде позволит завершить разделение Нафтогаза и оператора газотранспортной системы.

Результат рассмотрения иска, как заявил глава Нафтогаза, станет известен не раньше, чем через полгода.

Потом каждая из сторон сможет попытаться опротестовать решение по процессуальным причинам в другом суде, в апелляционном. Не буду комментировать перспективы этой операции, - добавил он.