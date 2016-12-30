Порошенко одобрил повышение акцизов на алкоголь и сигареты

Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях Налогового кодекса, который предусматривает повышение акцизов на алкоголь и сигареты, и уменьшение ренты на добычу нефти сообщает пресс-служба главы государства.

Законом пересматриваются отдельные положения Налогового кодекса в связи с увеличением в 2017 году размера минимальной заработной платы до 3200 гривен.

Документом увеличиваются ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки на 20%, на крепленые и игристые вина - на 12%. Ставка для натуральных вин остается без изменений.

Также, согласно законопроекту, вырастет специфическая ставка акциза на табачные изделия - на 40%.

«Сейчас ставки акцизного налога на подакцизные товары значительно ниже, чем минимальные установленные Директивами для Европейских стран», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, документом уменьшается размер рентной платы за добычу полезных ископаемых. Так, для добычи нефти из залежей до 5 тысяч метров рента уменьшается с 45% до 29% от стоимости товарной продукции, для залежей свыше 5 тысяч метров - с 21% до 14%.

Наряду с этим ставка ренты для добычи газового конденсата не изменилась и так же осталась на уровне 45% - из залежей до 5 тысяч метров, 21% - из залежей свыше 5 тысяч метров.