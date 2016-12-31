Для строительства СИЗО в Киеве и Львове ищут инвесторов

Подрядчиков собираются заманивать выделением земли под старыми СИЗО

Министерство юстиции Украины завершило работу над проектом государственно-частного партнерства в вопросе строительства двух новых следственных изоляторов – в Киеве и Львове.

Кроме того, ведомство планирует передать в частные руки вопрос строительства больницы во Львове, сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

«Министерство юстиции Украины сообщает о завершении подготовки проекта государственно-частного партнерства по реализации инициатив «Строительство нового киевского следственного изолятора» и «Строительство нового львовского СИЗО и больницы», – говорится в сообщении ведомства.

Подача и рассмотрение предложений о сотрудничестве будет проходить согласно закону «О государственно-частном партнерстве», требования к проектам и предложениям появятся на сайте Минюста в конце января следующего года.

Ранее СМИ сообщали, что министр юстиции Павел Петренко заявил о запуске в ближайшее время инвестиционного проекта для строительства нового СИЗО за пределами Киева.