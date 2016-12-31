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Елочные игрушки из Украины покоряют мир

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В 2016 году елочных украшений экспортировано на $4,5 млн.

Среди пяти крупнейших рынков потребления – три страны ЕС: Нидерланды, Германия и Польша

За десять месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 млн. долларов в 25 стран мира, заявила заместитель министра экономического развития – торговый представитель Украины Наталья Микольская. Об этом сообщает Капитал.

По ее словам, 90,6% составляют изделия из стекла, а другие изделия и украшения составляют лишь 9,4% экспортных поставок.

«Основной рынок сбыта – это страны ЕС. На рынок указанных стран в течение 10 месяцев 2016 экспортировано 62,3% общего объема таких украшений. При этом общие объемы поставок в страны ЕС увеличились на 31,7% (с 2,1 млн. долл. за 10 месяцев 2015 до 2,8 млн. долл.). Среди пяти крупнейших рынков потребления –  три страны ЕС (Нидерланды, Германия и Польша)», – написала она.

Микольская отмечает, что 31,1% общего экспорта и 49,9% экспорта в страны ЕС – это рынок Нидерландов, где есть рост на 37,5%.

«Существенно вырос экспорт за 10 месяцев в Канаду (в 13,9 раза), Беларусь (в 5,1 раза), Италию (в 3,1 раза), Молдову (в 2,9 раза), США (в 2,7 раза), Швейцарию (в 2,6 раза) и Польшу (в 2,3 раза)», – добавила она.

Заместитель министра также отметила, что в текущем году появились и новые рынки – Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия.

«В то же время когда-то крупнейший рынок потребления наших елочных игрушек, а именно рынок Российской Федерации, в текущем году сократился еще на 54,4% и составил лишь 632,3 тыс. долл. (За 10 месяцев 2014 его объем составлял 3,5 млрд. долл.)», – добавляет Микольская.

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Теги: игрушки, рынки

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