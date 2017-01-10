Кабмин решил проверить, куда ушли деньги на восстановление Донбасса

Правительство создало межведомственную комиссию, которая проанализирует использование 3,8 млрд грн, выделенных для восстановления Донецкой и Луганской областей в 2016 году, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
«Правительством принято решение о создании межведомственной комиссии по вопросам проведения анализа эффективности и целевого использования средств специального фонда областных бюджетов Донецкой и Луганской областей в размере 3,8 миллиарда гривен», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что финансовые потребности на восстановление Донецкой области в полном объеме не определены, потому что в восстановлении нуждается не только разрушенная инфраструктура, однако по оценкам построения новой инфраструктуры на территории Донецкой области, контролируемой украинской властью, нужно порядка $20 млрд.
Также сообщается, что данные средства были предоставлены Донецкой и Луганской военно-гражданским администрациям за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий.
Отмечается, что в состав межведомственной комиссии вошли представители Министерства по вопросам оккупированных территорий, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства финансов, Государственного казначейства и Государственной аудиторской службы, которые посетят указанные области в течение января.
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