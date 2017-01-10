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В Украине лидером рынка грузовиков стал ГАЗ

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В 2015 году ГАЗ занимал вторую позицию в Украине по продажам

Доля продаж российского производителя в 2016 году выросла с 10,7 до 16,7%

Продажи в Украине новых грузовых автомобилей за 2016 год полной массой свыше 3,5 тонны увеличились на 46,6% – до 2,085 тыс. единиц, лидером среди которых стал российский производитель ГАЗ. Об этом сообщает AUTO-Consulting.

Лидером украинского рынка грузовиков в 2016 году сумел стать российский ГАЗ, увеличив реализацию в 2,3 раза – до 349 ед., а его доля на этом рынке выросла с 10,7% до 16,7%. В 2015 году ГАЗ занимал вторую позицию по продажам.

На второе место впервые в истории вышел MAN, заняв 15,4% украинского рынка (в 2015 году – 6,8% и пятое место в рейтинге) и нарастив продажи в 3,3 раза – до 321 ед.

В то же время прошлогодний лидер – белорусский МАЗ – теперь занимает третью позицию и снизил реализацию по итогам года на 19,4% (до 312 ед.), а долю на рынке – почти до 15% по сравнению с 27,2% в 2015 году. Проблемы у МАЗа случились в связи с переходом на стандарт «Евро-5», который начал действовать в Украине с начала 2016 года. Реальные поставки МАЗов Евро-5 начались лишь во второй половине года, что и отразилось на показателях реализации.

На четвертой позиции рейтинга – грузовики Scania (в 2015 году занимали третье место), продажи которых возросли на 19,3%, до 179 ед.

Эксперты отметили, что существенно прибавили в продажах Volvo, Mercedes-Benz, DAF, Renault. Отрицательный результат зафиксирован у занявшего восьмую позицию КАМаЗа (падение на 18,6%), но его клиентуру, а также часть потребителей МАЗов успешно подхватили дилеры Ford Trucks.

«Турецкие Ford продемонстрировали самый стремительный рост на рынке и нарастили продажи более чем в 16 раз – до 104 единиц», – сообщили аналитики AUTO-Consulting.

Активизировались на украинском рынке и китайские грузовики. Замыкающий десятку лидеров Foton (14 место в 2015 году) сумел даже опередить отечественный Кременчугский автозавод КрАЗ (в 2015 году – шестое место), который весь год лишали крупных заказов от бюджетных структур. По данным экспертов, в 2016 году в Украине продано 57 грузовиков КрАЗ – на 32% меньше, чем годом ранее.

Напомним, что КрАЗ активно ведет работы по освоению производства автомобилей малой грузоподъемности для замены российских аналогов на украинском рынке.

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Теги: газ, грузовик, лидер, продажи

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