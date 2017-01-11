Карточки Приватбанка перестали работать у 10 000 украинцев

Сегодня держатели пластиковых карт «Приватбанка» не смогли использовать свои карты при оплате за товары и услуги, например, за проезд в метрополитене.

В банке принесли извинения за эту «техническую проблему» и объявили о бесплатном перевыпуске своим клиентам почти 10 000 чиповых платежных карт, «которые могут некорректно работать при осуществлении платежей», сообщает пресс-служба «Приватбанка».

Программа бесплатного перевыпуска затронет владельцев порядка 1% от общего количества чиповых карт, выпущенных банком.

Причиной некорректной работы чипов у части выпущенных банком карт являются сбои в обработке параметров при считывании информации с чипов определенного типа и производителя, использовавшегося при выпуске одной из партий карт банка.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины рассмотрел вопрос о национализации ПриватБанка и принял решение, согласно которому все акции этого банка переходят в собственность государства.

Министр финансов Украины Александр Данилюк пообещал государственную защиту средствам вкладчиков ПриватБанка. А в Национальном совете реформ сообщили, что ПриватБанк на день приостановит корпоративные платежи, объяснив это технической необходимостью и особенностями законодательства.

Несмотря на оптимистичные заявления премьер-министра, главы НБУ, Минфина, украинцы в порыве паники снимали через банкоматы по два миллиарда гривен в день .

Также отмечалось, что по всей Украине не работало большинство банкоматов, а к тем, которые в рабочем состоянии, люди выстраиваются в огромные очереди для того, чтобы снять свои средства со счетов в Приватбанке.

В данный момент «Приватбанк» установил новые лимиты на снятие наличных денег.