Карточки Приватбанка перестали работать у 10 000 украинцев

Сегодня держатели пластиковых карт «Приватбанка» не смогли использовать свои карты при оплате за товары и услуги, например, за проезд в метрополитене.
В банке принесли извинения за эту «техническую проблему» и объявили о бесплатном перевыпуске своим клиентам почти 10 000 чиповых платежных карт, «которые могут некорректно работать при осуществлении платежей», сообщает пресс-служба «Приватбанка».
Программа бесплатного перевыпуска затронет владельцев порядка 1% от общего количества чиповых карт, выпущенных банком.
Причиной некорректной работы чипов у части выпущенных банком карт являются сбои в обработке параметров при считывании информации с чипов определенного типа и производителя, использовавшегося при выпуске одной из партий карт банка.
Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины рассмотрел вопрос о национализации ПриватБанка и принял решение, согласно которому все акции этого банка переходят в собственность государства.
Министр финансов Украины Александр Данилюк пообещал государственную защиту средствам вкладчиков ПриватБанка. А в Национальном совете реформ сообщили, что ПриватБанк на день приостановит корпоративные платежи, объяснив это технической необходимостью и особенностями законодательства.
Несмотря на оптимистичные заявления премьер-министра, главы НБУ, Минфина, украинцы в порыве паники снимали через банкоматы по два миллиарда гривен в день .
Также отмечалось, что по всей Украине не работало большинство банкоматов, а к тем, которые в рабочем состоянии, люди выстраиваются в огромные очереди для того, чтобы снять свои средства со счетов в Приватбанке.
В данный момент «Приватбанк» установил новые лимиты на снятие наличных денег.
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Теги: карточка, ПриватБанк, Приват
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