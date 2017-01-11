ФГИ пустит с молотка Черноморское морское пароходство

Фонд государственного имущества Украины решил приватизировать Черноморское морское пароходство (ЧМП).
Первичная стоимость основных средств предприятия на 30 сентября 2106 года составляла 180,4 млн гривен, остаточная – 83,168 млн гривен.
Кроме того, ФГИ решил приватизировать государственное предприятие водных путей Устьдунайводшлях.
Напомним, Государственная судоходная компания Черноморское морское пароходство во времена СССР располагала флотом в 400 судов. В 1990-е годы большинство кораблей были переданы оффшорным компаниям или проданы на аукционах за долги.
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Теги: ФГИ
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