ФГИ пустит с молотка Черноморское морское пароходство

Фонд государственного имущества Украины решил приватизировать Черноморское морское пароходство (ЧМП).

Первичная стоимость основных средств предприятия на 30 сентября 2106 года составляла 180,4 млн гривен, остаточная – 83,168 млн гривен.

Кроме того, ФГИ решил приватизировать государственное предприятие водных путей Устьдунайводшлях.

Напомним, Государственная судоходная компания Черноморское морское пароходство во времена СССР располагала флотом в 400 судов. В 1990-е годы большинство кораблей были переданы оффшорным компаниям или проданы на аукционах за долги.