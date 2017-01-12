Министр финансов торопит с ликвидацией налоговой милиции

Александр Данилюк настаивает на том, чтобы как можно скорее заменить налоговую милицию финансовой полицией
Министерство финансов Украины в ближайшее время хочет закончить ликвидацию налоговой милиции. Для этого Минфин внесет внесет на рассмотрение Кабмина законопроект о создании финансовой полиции. Об этом на своей странице в в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.
«Мы планируем подать проект закона на рассмотрение правительства на ближайшем заседании и после утверждения направить законопроект в парламент», - написал Данилюк и напомнил, что в конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговою милицию вне закона уже с 1 января 2017 года.
«Стоит ли исправлять ошибку, опять легализуя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Нужно двигаться только вперед», - написал Данилюк и привел основные принципы, на которых будет базироваться создание финансовой полиции:
- замена силового подхода аналитическим;
- сокращение штата до 2 500 человек (сейчас – 15 000);
- невмешательство в работу честного бизнеса;
- обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию, представителей силового блока – не более 25%;
- зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и дадут возможность привлечь лучшие кадры.
Ранее «Комментарии" писали о том, что депутаты случайно ликвидировали налоговую милицию.
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Теги: Минфин, Налоговая милиция
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