Министр финансов торопит с ликвидацией налоговой милиции

Александр Данилюк настаивает на том, чтобы как можно скорее заменить налоговую милицию финансовой полицией

Министерство финансов Украины в ближайшее время хочет закончить ликвидацию налоговой милиции. Для этого Минфин внесет внесет на рассмотрение Кабмина законопроект о создании финансовой полиции. Об этом на своей странице в в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

«Мы планируем подать проект закона на рассмотрение правительства на ближайшем заседании и после утверждения направить законопроект в парламент», - написал Данилюк и напомнил, что в конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговою милицию вне закона уже с 1 января 2017 года.

«Стоит ли исправлять ошибку, опять легализуя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Нужно двигаться только вперед», - написал Данилюк и привел основные принципы, на которых будет базироваться создание финансовой полиции:

- замена силового подхода аналитическим;

- сокращение штата до 2 500 человек (сейчас – 15 000);

- невмешательство в работу честного бизнеса;

- обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию, представителей силового блока – не более 25%;

- зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и дадут возможность привлечь лучшие кадры.

Ранее «Комментарии" писали о том, что депутаты случайно ликвидировали налоговую милицию.