Гривна катится под откос

В обменниках доллар достиг отметки 29 грн., евро подорожал до 30,7 грн.

Реальный наличный курс гривны падает не по дням, а по часам. Вместе с долларом подорожал и евро – до 30,7 грн., сообщает Корреспондент.net.

На протяжении дня 12 января реальный наличный курс гривны в Украине продолжил падение по отношению к главным мировым валютам. Если с утра четверга курс доллара в банках, на наличном и черном рынке не превышал 28,6 грн., то уже к вечеру он взлетел до 29 грн.

Соответственно и курс евро перешагнул отметку 30 грн. и в покупке, и в продаже.

Средний курс доллара в пунктах обмена валют составляет 28,74 грн. в продаже и 28,45 грн. в покупке. Евро в некоторых обменниках подорожал до 30,2 грн. в покупке и 30,7 грн. в продаже:

Упал на протяжении дня курс гривны и в кассах обмена валют в ряде банков. Если до полудня максимальный курс доллара составлял 28,6 грн. в продаже, то сейчас – 28,9 грн. (Правэкс-банк) в продаже и 28,3 грн. в покупке (ТАСкомбанк). Минимальный курс доллара на продажу сейчас – 28,2 грн. (Укргазбанк).

Отметим, что несмотря на усилия Нацбанка, который иногда укрепляет официальный курс и проводит аукционы, гривна падает со времени национализации ПриватБанка (19 декабря).