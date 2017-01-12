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Французы дадут Украине немного газа

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Французская компания Engie осуществляет импорт голубого топлива в Украину с территории Польши

Объемы поставок небольшие – 0,4 млн. кубометра в сутки

С начала года в Украину начала поставлять газ французская компания Engie, сообщает LB.ua со ссылкой на пресс-службу «Укртрансгаза». Объемы поставок небольшие – 0,4 млн. кубометра в сутки. Импорт осуществляется с территории Польши через газоизмерительную станцию «Германовичи» (точка входа в ГТС).

Напомним, что Engie (бывшая GDF Suez) в октябре 2016 года подписала договор с «Укртрансгазом», согласно которому она получила возможность хранить газ в украинских хранилищах.

С 1 апреля стали возможными двунаправленные поставки газа между Украиной и Словакией через газоизмерительную станцию «Буденце». Гарантированная суточная мощность входа в направлении из Украины составляет 19 млн. куб. м/сутки.

Перевод этой ГИС в двусторонний режим работы позволит европейским трейдерам как завозить газ для хранения в Украину, так и вывозить его из Украины после завершения периода хранения.

В 2014 году был принят закон, который позволяет сдавать газотранспортную систему, в том числе подземные хранилища, в аренду без права отчуждения.

В Украине насчитывается 13 ПХГ общей мощностью 32 млрд. кубометров, значительная часть которой Украиной не используется.

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Теги: газ, импорт, хранилища

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