В Минсоцполитики рассказали, почему растут цены на продукты

Повышение цен на продукты никак не связано с поднятием минимальной зарплаты до 3200 грн, заявил вице-премьер Павел Розенко.

Он отметил, что подорожание является рыночным процессом, на который правительство не влияет. По его словам сейчас создаются рабочие группы, которые будут мониторить ситуацию по всем бюджетным учреждениям, чтобы не ущемлялись права людей.

«Сегодняшнее повышение цен никак не связано с поднятием минималки. Надо четко понимать, что экономический процесс и, безусловно, правительство не имеет никаких рычагов влияния, чтобы в магазинах снизить цены», - заявил Розенко.

Как сообщали «Комментарии», 27 декабря президент Петр Порошенко подписал закон №5130 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», который по инициативе правительства с 1 января 2017 года повышает минимальную заработную плату в Украине вдвое – до 3200 гривен в месяц.