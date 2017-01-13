НБУ решил ликвидировать еще один банк

Национальный банк Украины принял решение ликвидировать «Инвестбанк», говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов.

Данное решение приняло правление Нацбанка 11 января.

«В соответствии с указанным решением начата процедура ликвидации публичного акционерного общества «КБ «Инвестбанк» с 13 января 2017 года до 12 января 2019 года включительно», - сказано в сообщении.

Как сообщали «Комментарии», Национальный банк Украины отнес к категории неплатежеспособных КБ «Инвестбанк».

Причиной такого решения стало то, что после отнесения ПАО КБ «Инвестбанк» к категории проблемных его акционеры не приняли достаточных мер для приведения размера уставного капитала банка в соответствие с требованиями законодательства.

По данным НБУ, по состоянию на 15 декабря 2016 года уставный капитал КБ «Инвестбанк» не отвечал требованиям законодательства относительно минимального размера в 120 млн грн.

Также НБУ обнадеживает вкладчиков банка, что они получат свои вклады в полном объеме – их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.