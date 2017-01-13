Из Украины будет проще вывозить металлолом

По расчетам правительства, упрощение процедуры экспорта металлолома позволит увеличить поступления валютной выручки в страну

Кабинет министров Украины упростил процедуру регистрации экспорта металлолома и отменил действие постановления о порядке регистрации контрактов на экспорт этого вида продукции. Об этом говорится в постановлении №1035, опубликованном на веб-портале правительства, передает «Слово и Дело».

«Постановление отменяет обязательную бюрократическую процедуру регистрации контрактов, чем фактически открывает свободный экспорт металлолома, улучшает бизнес-климат в стране и значительно снижает коррупционные риски в этой области», – отмечается в пояснительной записке к постановлению.

По расчетам правительства, упрощение процедуры экспорта металлолома позволит увеличить поступления валютной выручки в страну и установить баланс интересов заготовителей, экспортеров и потребителей металлолома.

«При этом субъекты внешнеэкономической деятельности будут предоставлять меньшее количество разрешительных документов для таможенного оформления экспорта продукции», – отмечается в записке к постановлению.

Как ранее сообщали СМИ, с 5 октября вступает в силу закон, который вводит увеличение пошлины на экспорт лома черных металлов с 10 до 30 евро за тонну.

Закон был принят Верховной Радой Украины в июле сроком на один год, таким образом частично удовлетворив интересы украинских металлургов.