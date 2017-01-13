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В Украине продолжают вырезать скот и птицу

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Скот приходится вырезать из-за прекращения поставок на рынок России и падения внутреннего спроса на мясо из-за обеднения населения

Поголовье крупного рогатого скота в стране за год сократилось на 2%

В 2016 году аграрии продолжили вырезать скот. За указанный период поголовье КРС снизилось на 2%, свиней на 5,5%, а птиц – на 0,8%

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине (без учета временно оккупированной территории АРК и зоны проведения АТО) по состоянию на 1 января 2017 года составило 3,675 млн. голов, что на 2% меньше, чем на аналогичную дату 2016 года, сообщает Delo.ua.

По данным Государственной службы статистики, поголовье коров за этот период снизилось на 2,7% и составило 2,107 млн. голов.

Поголовье свиней сократилось на 5,5% – до 6,689 млн голов, овец и коз – на 1%, до 1,312 млн. голов.

Поголовье птицы в стране по сравнению с 1 января 2016 года сократилось на 0,8%, составив 202,447 млн. голов.

При этом в Украине за аналогичный период выросло производство мяса на 0,7% – до 3,294 млн. тонн.

Производство молока в Украине в январе-декабре 2016 года сократилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 10,387 млн. тонн.

Производство яиц упало на 9,9% – до 15,11 млрд. шт.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, Украина в 2015 году сократила производство мяса на 19,2% – до 3,277 млн. тонн, молока – на 4,7%, до 10,615 млн. тонн, яиц – на 14,3%, до 16,78 млрд. шт.

Фото: АР

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Теги: Госстат, яйца, молоко, птица, скот

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