В 2017 году в Украине дважды будут повышаться пенсии

В 2017 году пенсии увеличатся на 11% и вырастут дважды: с 1 мая и с 1 декабря.

Об этом на брифинге в Ивано-Франковске заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил на брифинге.

«Следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%», − сказал Розенко.

По его словам, пенсии будут выплачивать в полном объеме, несмотря на дефицит Пенсионного фонда.

«Что касается закрытия дыры в Пенсионном фонде. В прошлом году она составляла 156 миллиардов гривен. Примерно столько же мы выделяли из госбюджета. В этом году эти поступления составят 142 миллиарда гривен» - отметил он.