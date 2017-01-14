МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

Moody´s оштрафовали на 864 млн долл за «липовые» рейтинги

0

Рейтинги агенства привели к краху в 2008 году

Американское рейтинговое агентство Moody´s в 2008 году опубликовало неправдивые рейтинги ценных бумаг на рынке недвижимости США и теперь будет оштрафовано на более чем 860 млн долларов штрафов за публикацию ложных рейтингов в 2008 году.

В Минюсте США отметили, что именно такую ​​сумму выплат согласовали во время переговоров между руководством агентства и министерством юстиции США и представителями 21-го штата.

437,5 миллиона долларов пойдут на счет министерства юстиции США, а 426,3 миллиона долларов - отдельным штатам.

Напомним, Минюст США обвинил Moody´s в том, что они предоставляли слишком высокие рейтинги крайне рискованным ценным бумагам, которые отчасти подкреплялись проблемными ипотечными кредитами. Таким образом клиентов побудили покупать ценные бумаги, о высоких рисках которых они не догадывались. Эти ценные бумаги стали причиной краха на рынке недвижимости США и финансового кризиса 2008 года, считают в минюсте США.

Рейтинговое агентство не только должно будет выплатить круглую сумму Минюсту США, а также и обязано будет признать свое ложное поведение. 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «DW»,

Теги: информация, США, рейтинг, Moody`s

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Хоккейный клуб признан лучшей командой США

Хоккейный клуб признан лучшей командой США

"> Moody´s: девальвация гривни позитивно влияет на рейтинги большинства украинских компаний

Moody´s: девальвация гривни позитивно влияет на рейтинги большинства украинских компаний

"> Нацбанк может ввести ограничения на обмен валюты - Moody´s

Нацбанк может ввести ограничения на обмен валюты - Moody´s

"> Moody´s и S&P пересмотрят рейтинги шести крупнейших банков США

Moody´s и S&P пересмотрят рейтинги шести крупнейших банков США

Загрузка...
“Укрзалізниця” планує запуск другого потягу до Польщі
28763-1_large«Укрзалізниця» задумалася про запуск другого поїзду до Польщі, – повідомляє Центр транспортних стратегій. Найімовірніший варіант – це Хелм, до якого веде колія
В Москві з прийомної сім’ї забрали 10 інфікованих ВІЛ дітей
1415350075_1366120185_photo1З прийомної сім’ї в Москві органи опіки вилучили 10 дітей з ВІЛ-інфекцією, – про це сьогодні повідомила замісник голови департаменту праці та

Последние новости

20:52

Защитник «Динамо» отказался продлевать контракт с клубом

20:32

Редкого морского дракона впервые заняли на видео

19:46

Украинец помог «Карабюкспору» выиграть (ВИДЕО)

19:27

Чехия передаст Украине останки писателя Александра Олеся

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Харьковские четвероклашки пройдут ВНО по двум предметам

Харьковские четвероклашки пройдут ВНО по двум предметам »

Одесса

Ренийская ЦРБ осталась без воды

Ренийская ЦРБ осталась без воды »

Донбасс

Как дети посевали у губернатора и начальника полиции Донетчины (ФОТО, ВИДЕО)

Как дети посевали у губернатора и начальника полиции Донетчины (ФОТО, ВИДЕО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.