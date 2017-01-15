В Украине станет еще меньше банков

С начала реформ в Украине были признаны неплатежеспособными 78 банков, или 30% от всей банковской системы
Минимум 5–10 банков в Украине прекратят работу в текущем году и будут ликвидированы. Такое мнение выразил экс-заместитель главы Национального банка Украины Александр Савченко в телеэфире «5 канала», сообщает МинПром.
«По моим расчетам и прогнозам, в этом году от 5 до 10 банков еще покинут банковский сектор. Причина здесь одна – очень плохой кредитный портфель, который возник как по вине НБУ и экономического блока правительства, так и по вине менеджмента и владельцев банков», – сказал он.
Напомним, за период экономического кризиса, который начался после Евромайдана в 2014 году, в Украине были признаны неплатежеспособными 78 банков, или 30% от всей банковской системы.
Ранее глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек выразил мнение, что в 2017 году в Украине могут обанкротиться около 50 банков, которые не смогут выполнить требования НБУ о докапитализации.
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Теги: банки, НБУ, евромайдан, реформы, портфель
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