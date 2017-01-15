Украинцы тратят на «вредные привычки» 1400% еженедельного дохода

Исследование проводилось для изучения экономического состояния стран в разрезе затрат их населения на указанные виды товаров

Украина включена в группу стран, в которых алкоголь, сигареты и стимулирующие наркосодержащие вещества стоят от $450 и более. Об этом свидетельствуют данные отчета агентства Bloomberg, сообщает HUBs.ua.

Из рейтинга можно узнать о величине необычной потребительской корзины, которую составляют цены на сигареты, спиртное, амфетамины, коноплю, кокаин и опиаты в ста странах мира, по отношению к расходам на перечисленные товары в США. Там за них люди отдают треть своего еженедельного дохода.

Bloomberg включил в корзину пачку сигарет, бутылку алкоголя, 1 г стимулирующих препаратов на базе амфетаминов, 1 г конопли, 1 г кокаина и 1 г опиатов.

Дешевле всего покупать товары «порока» в трех государствах – Конго, Гондурасе и Лаосе, а дороже всего – в Японии, Новой Зеландии и Австралии. В 18 странах расходы на «корзину порока» не превышают 100 долларов. Такая ситуация наблюдается в государствах с развивающейся экономикой или периферийными рынками – от Перу до Камбоджи. Неудивительно, что большинство из них находится вблизи Золотого треугольника на юго-востоке Азии, где в огромных объемах выращивают мак, используемый для производства опиума. Чем ближе к производителю – тем ниже расходы.

При составлении рейтинга компания Bloomberg опиралась на собственное исследование, а также на данные, предоставленные ООН и Всемирной организацией здравоохранения. Расчеты доходов жителей стран были основаны на сведениях о ВВП. Как уточняют в Bloomberg, сбор данных в этой области относительно непростой и требует много времени. В «рейтинг порока» намеренно не включили проституцию и азартные игры.

Специалисты исследовали суммарную стоимость группы товаров, в которую включили местные цены на пачку сигареты популярных и премиальных брендов, бутылку алкоголя (вина, пива и т.д.), а также одного грамма различных видов наркосодержащих стимуляторов. В Bloomberg пришли к выводу, что нашей стране стоимость такой «корзины» достигает 1400% еженедельного дохода украинцев.

Как отметили в Bloomberg, исследование проводилось для изучения экономического состояния стран в разрезе затрат их населения на указанные виды товаров за ограниченный период времени.

Конго и Гондурас возглавили категорию стран, где эти товары в сумме самые дешевые – около $41,40. Новая Зеландии, Австралии и Японии лидируют в категории, где исследуемая товарная «корзина» самая дорогая – $1441,50.