МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

Украинцы тратят на «вредные привычки» 1400% еженедельного дохода

0

Украина попала группу стран с высокими ценами на алкоголь, сигареты и наркосодержащие стимуляторы

Исследование проводилось для изучения экономического состояния стран в разрезе затрат их населения на указанные виды товаров

Украина включена в группу стран, в которых алкоголь, сигареты и стимулирующие наркосодержащие вещества стоят от $450 и более. Об этом свидетельствуют данные отчета агентства Bloomberg, сообщает HUBs.ua.

Из рейтинга можно узнать о величине необычной потребительской корзины, которую составляют цены на сигареты, спиртное, амфетамины, коноплю, кокаин и опиаты в ста странах мира, по отношению к расходам на перечисленные товары в США. Там за них люди отдают треть своего еженедельного дохода.

Bloomberg включил в корзину пачку сигарет, бутылку алкоголя, 1 г стимулирующих препаратов на базе амфетаминов, 1 г конопли, 1 г кокаина и 1 г опиатов.

Дешевле всего покупать товары «порока» в трех государствах – Конго, Гондурасе и Лаосе, а дороже всего – в Японии, Новой Зеландии и Австралии. В 18 странах расходы на «корзину порока» не превышают 100 долларов. Такая ситуация наблюдается в государствах с развивающейся экономикой или периферийными рынками – от Перу до Камбоджи. Неудивительно, что большинство из них находится вблизи Золотого треугольника на юго-востоке Азии, где в огромных объемах выращивают мак, используемый для производства опиума. Чем ближе к производителю – тем ниже расходы.

При составлении рейтинга компания Bloomberg опиралась на собственное исследование, а также на данные, предоставленные ООН и Всемирной организацией здравоохранения. Расчеты доходов жителей стран были основаны на сведениях о ВВП. Как уточняют в Bloomberg, сбор данных в этой области относительно непростой и требует много времени. В «рейтинг порока» намеренно не включили проституцию и азартные игры.

Специалисты исследовали суммарную стоимость группы товаров, в которую включили местные цены на пачку сигареты популярных и премиальных брендов, бутылку алкоголя (вина, пива и т.д.), а также одного грамма различных видов наркосодержащих стимуляторов. В Bloomberg пришли к выводу, что нашей стране стоимость такой «корзины» достигает 1400% еженедельного дохода украинцев.

Как отметили в Bloomberg, исследование проводилось для изучения экономического состояния стран в разрезе затрат их населения на указанные виды товаров за ограниченный период времени.

Конго и Гондурас возглавили категорию стран, где эти товары в сумме самые дешевые – около $41,40. Новая Зеландии, Австралии и Японии лидируют в категории, где исследуемая товарная «корзина» самая дорогая – $1441,50.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: наркотики, сигареты, алкоголь, привычки, Bloomberg

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> На что тратят деньги украинцы

На что тратят деньги украинцы

"> Порошенко одобрил повышение акцизов на алкоголь и сигареты

Порошенко одобрил повышение акцизов на алкоголь и сигареты

"> Рейтинг продуктов, подорожавших за год больше всего (фото)

Рейтинг продуктов, подорожавших за год больше всего (фото)

"> АМКУ признал незаконным решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя ночью

АМКУ признал незаконным решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя ночью

Загрузка...
НАБУ відкрило справу проти голови НБУ Гонтарєвої
1752355Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило справу проти голову Нацбанку України Валерії Гонтарєвої на підставі рапорту помічника генпрокурора Владислава Куценка. Ще одним
«Росія зовсім збожеволіла», – російський журналіст вшанував пам’ять загиблого українця
138040На думку журналіста і блогера з Росії Олександра Тверського, росіяни вперто не помічають війни на Донбасі, а Кремль лише підкидає «дрова у

Последние новости

20:20

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль в дерби расходятся миром

20:05

Статус участника боевых действий получили 278 тыс. человек

18:40

В Украине подорожают рыба и морепродукты

17:02

Российский штангист попался на допинге

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Как дети посевали у губернатора и начальника полиции Донетчины (ФОТО, ВИДЕО)

Как дети посевали у губернатора и начальника полиции Донетчины (ФОТО, ВИДЕО) »

Харьков

Харьковские четвероклашки пройдут ВНО по двум предметам

Харьковские четвероклашки пройдут ВНО по двум предметам »

Одесса

Ренийская ЦРБ осталась без воды

Ренийская ЦРБ осталась без воды »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.