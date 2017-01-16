В Украине обещают уменьшить социальную норму потребления газа

Кабмин рассматривает возможность перехода к европейскому стандарту - 4 кубометра газа на квадрат площади
Социальную норму потребления газа в Украине могут уменьшить до 4 кубометров на квадрат в 2019 году. Такую возможность рассматривает Кабинет министров Украины, об этом пишет «Интерфакс».
В отопительном сезоне 2016/2017 социальные нормы потребления газа с 7 кубометров на квадрат снизили до 5,5 кубометров на квадрат. При этом обсуждается возможность перехода в 2019 году к европейскому стандарту - 4 кубометра на квадрат.
Ранее «Комментарии» писали о том, что французы дадут Украине немного газа.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
21:52
|
21:45
|
21:33
|
21:10
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0