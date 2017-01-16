В Украине обещают уменьшить социальную норму потребления газа

Кабмин рассматривает возможность перехода к европейскому стандарту - 4 кубометра газа на квадрат площади

Социальную норму потребления газа в Украине могут уменьшить до 4 кубометров на квадрат в 2019 году. Такую возможность рассматривает Кабинет министров Украины, об этом пишет «Интерфакс».

В отопительном сезоне 2016/2017 социальные нормы потребления газа с 7 кубометров на квадрат снизили до 5,5 кубометров на квадрат. При этом обсуждается возможность перехода в 2019 году к европейскому стандарту - 4 кубометра на квадрат.

Ранее «Комментарии» писали о том, что французы дадут Украине немного газа.