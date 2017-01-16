Минсоцполитики предлагает торговать пенсионным стажем

Стоимость одного месяца составит около 704 гривен

Граждане Украины смогут «купить» недостающие для получения пенсии годы трудового стажа. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время разговора с постоянным представителем Международного валютного фонда Жеромом Ваше, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По словам министра, запланированная правительством пенсионная реформа предполагает уменьшение страхового трудового стажа для получения пенсии до 15 лет.

В связи с этим, предполагается законодательно закрепить возможность «покупки» этих 15 лет или лет, недостающих до этого размера стажа. Стоимость одного месяца составит около 704 гривен, сообщил Рева.

«Будет предоставлена возможность купить себе эти 15 лет страхового стажа. Скажем, к такой категории граждан министерство относит тех, кто работает за рубежом. Эта сумма составит около 130 тысяч гривен: по 704 гривны за каждый месяц умножается на 15 лет», – заявил он.

Рева прогнозирует, что таких граждан будет около 1,5 тыс. человек.

Фото: news.uwr.in.ua