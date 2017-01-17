Российская сторона предложила УГП «Укрхимтрансаммиак» возместить убытки которые ОАО «Тольяттиазот» понес из-за отказа украинской стороны прокачивать аммиак по территории Украины, говорится в сообщении на сайте «Тольяттиазота».

По информации компании, убытки в период с 1 по 13 января оцениваются в $11,5 млн, однако эта сумма не является окончательной.

Кроме того, отмечается, что «Тольяттиазот» предложило вариант урегулирования ситуации путем незамедлительного восстановления транзита аммиака и выполнения условий действующего договора между «Тоьлятьиазот» и УГП «Укрхимтрансаммиак».

Как собщали «Комментарии», в конце прошлого года «Тольяттиазот» полностью погасил задолженность по транзиту аммиака по территории Украины. Также «Тольяттиазот» выразил готовность поставить дополнительные объемы аммиака до конца 2016 года для транзита по территории Украины и подписать соответствующее соглашение с УГП «Укрхимтрансаммиак» но при условии, если транзитный тариф будет соответствовать действующим нормативно-правовым страны-транзитера. УГП «Укрхимтрансаммиак» отказались от его заключения и прекратили транзит в связи с выполнением обязательств по транзиту на 2016 год.

С 23 декабря 2016 года оператор украинской части аммиакопровода «Укрхимтрансаммиак» Тольятти-Одесса остановил транзит российского аммиака в связи с отсутствием транспортировки аммиака АО «Минудобрения» (Россошь) и досрочным выполнением годового объема транспортировки аммиака «Тольяттиазота» при достижении объема 1,8 млн тонн».

«Тольяттиазота» обратился с просьбой увеличить до конца 2016 года квоты на объем прокачки, однако получила отказ от украинской стороны.

Ранее также сообщалось о том, что Высший административный суд Украины признал недействительным приказ Минэкономразвития от августа 2015 года, установивший надбавку в размере более $8 за тонну за транзит аммиака по территории Украины. Эта надбавка действовала в отношении продукции «Тольяттиазота» более года.