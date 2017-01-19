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«Тольяттиазот» может прекратить транзит аммиака через Украину

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«Тольяттиазот» может прекратить транзит аммиака через Украину

Российское предприятие «Тольяттиазот» не исключает, что может отказаться от транзита аммиака по через территорию Украиныи переориентируется на производство карбамида и отправку аммиака через другие порты

Об этом сообщил руководитель информационного агентства Infoindustry Дмитрий Гордейчук, комментируя остановку транзита российского аммиака предприятием «Укрхимтрансаммиак».

Он отметил, что «Тольяттиазот» является крупнейшим партнером украинского «Укрхимтрансаммиака» и только за 2016 год через территорию Украины он прокачал 1790 тыс. тонн аммиака из общего объема в 2376 тыс. тонн.

Также он рассказал, чем обернется для украинской экономики конфликт с «Тольяттиазотом»

«Российское предприятие может вместо транзита своего аммиака через территорию Украины переключиться на его использование в производстве карбамида», - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день производственные мощности «Тольяттиазота» по производству карбамида составляют 950 тыс. тонн и предприятие введет еще один агрегат, в результате чего мощности по производству вырастут вдвое, а использование аммиака для производства карбамида вырастет на 1 млн. тонн.

«1 млн. тонн аммиака будет перерабатываться на месте в кардамид, вместо того, чтобы транспортироваться через территорию Украины, после чего он будет отправлен заказчикам через три российских порта в Черном море, либо через порты Балтики», - сказал он.

Отмечается, что карбамид представляют из себя гранулы, для этого удобрения уже не нужен будет не аммиакопровод и перевалочные мощности Одесского припортового завода. 

По словам Гордейчука, если «Тольяттиазот» не договорится с Киевом, то аммиак будет транспортироваться через латвийский порт Вентспилс или российский порт «Тамань».  И несмотря на то, что трубопровод до «Тамани» еще не достроен «Тольяттиазот» может отправлять свой товар туда железнодорожными цистернами.

Он напомнил, что по железной дороге только в декабре 2016 года «Тольяттиазот» отправил своим контрагентам 65 тыс. тонн аммиака, и в том случае, если компания будет поставлять свой аммиак жд, то для предприятия встанет вопрос как можно скорейшей достройки амиакопровода до «Тамани».

«И когда амиакопровод будет достроен, то отказ российской компании от использования украинского амиакопровода будет вполне реальным», - сказал он.

Также он подчеркнул, что из-за блокирования транзита, Украина может потерять валютную выручку. 

«Если анализировать прошлый год, то транзит принес около 100 млн. долл», - сказал он, добавил, что собственного аммиака для загрузки трубопровода у них нет так как Горловский «Стирол» находятся на неподконтрольной территории, «Днепроазот» и Северодонецкий «Азот» не имеют выхода к аммиакопроводу.  И в случае если «Тольяттиазот» откажется от услуг «Укрхимтрансаммиака», трубопровод будет просто стоять без дела», - отметил Гордейчук.

Кроме того, он подчеркнул, что остановка транзита российского аммиака также негативно скажется на и на Одесском припортовом заводе (ОПЗ), который зарабатывал на перевалке аммиака из трубопровода на суда.

«Так в 2015 году Одесский припортовый завод заработал более 19 млн. долларов на этих услугах, в данный же момент ОПЗ простаивает, а так перевалка аммиака позволяла ему получать хоть какой-то доход и выплачивать зарплату своим сотрудникам», - сказал он.

Как сообщали «Комментарии», 17 января российская сторона предложила УГП «Укрхимтрансаммиак» возместить убытки, которые ОАО «Тольяттиазот» понес из-за отказа украинской стороны прокачивать аммиак по территории Украины в 2017 году, несмотря на действующий договор.

По информации компании, убытки в период с 1 по 13 января оцениваются в $11,5 млн, однако эта сумма не является окончательной.

Кроме того, отмечается, что «Тольяттиазот» предложило вариант урегулирования ситуации путем незамедлительного восстановления транзита аммиака и выполнения условий действующего договора между «Тоьляттиазот» и УГП «Укрхимтрансаммиак».

Напомним, в конце прошлого года «Тольяттиазот» полностью погасил задолженность по транзиту аммиака по территории Украины. Также «Тольяттиазот» выразил готовность поставить дополнительные объемы аммиака до конца 2016 года для транзита по территории Украины и подписать соответствующее соглашение с УГП «Укрхимтрансаммиак» но при условии, если транзитный тариф будет соответствовать действующим нормативно-правовым страны-транзитера. УГП «Укрхимтрансаммиак» отказались от его заключения и прекратили транзит в связи с выполнением обязательств по транзиту на 2016 год.

С 23 декабря 2016 года оператор украинской части аммиакопровода «Укрхимтрансаммиак» Тольятти-Одесса остановил транзит российского аммиака в связи с отсутствием транспортировки аммиака АО «Минудобрения» (Россошь) и досрочным выполнением годового объема транспортировки аммиака «Тольяттиазота» при достижении объема 1,8 млн тонн».

«Тольяттиазот» обратился с просьбой увеличить до конца 2016 года квоты на объем прокачки, однако получил отказ от украинской стороны.

Ранее также сообщалось о том, что Высший административный суд Украины признал недействительным приказ Минэкономразвития от августа 2015 года, установивший надбавку в размере более $8 за тонну за транзит аммиака по территории Украины. Эта надбавка действовала в отношении продукции «Тольяттиазота» более года.

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Источник: «Деловая столица»,

Теги: Азот, Тольяттиазот, транзит, Укрхимтрансаммиак, ОПЗ, Дмитрий Гордейчук

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