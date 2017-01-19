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В Украине упал спрос на «белых воротничков»

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Предложений для финансистов, страховщиков и топ-менеджеров поубавилось

Вакансий для рабочих стало в 2,5 раза больше

В Украине стало больше работы. По данным специализированного портала rabota.ua, на декабрь 2016 года количество вакансий выросло по сравнению с началом года на 53%.

В то же время самые крупные города – Киев, и Харьков, и Одесса, где традиционно сосредоточено больше всего работодателей, – прирастают вакансиями не так быстро, как остальные регионы.

Самыми активными в этом плане в прошлом году были Закарпатская, Полтавская, Луганская, Волынская, Черкасская и Сумская области, сообщают эксперты rabota.ua.

По словам кадровиков, наиболее стремительно растет предложение для рядовых тружеников – количество вакансий в категории «Рабочие специальности/Персонал для дома» увеличилось почти в 2,5 раза. На втором месте – логистика: там предложение для соискателей выросло в 1,8 раза. Замыкает тройку лидеров профессиональная сфера охраны и безопасности.

Секрет ажиотажного спроса на рабочих прост. Во-первых, эти профессии традиционно непрестижные, и украинцы пытаются при первой же возможности переквалифицироваться и осесть в офисе. Так что работодателям, по сути, не из кого выбирать. Во-вторых, приток свежей крови в этот сегмент небольшой из-за системных проблем в отечественном профтехобразовании.

В то же время немало предпринимателей открывают производственные предприятия в сфере легкой, мебельной промышленности, поэтому нуждаются в рабочих руках.

Есть и список профессий, где количество вакансий за последний год выросло меньше всего. В него попали медики и фармацевты, дизайнеры, а также специалисты в сфере туризма. Немного предложений также для страховщиков, топ-менеджеров, риелторов и пр.

Не могут похвастаться большим приростом вакансий и профессиональные сферы «Недвижимость», «Медиа» и «Информационные технологии», далеко не безоблачные дела у топ-менеджеров и в госструктурах», отмечают кадровики.

Аналитики также говорят о новой тенденции на украинском рынке труда: если в последние годы самыми востребованными в стране были специалисты по продажам, то в прошлом году на первое место вышли производственники.

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Теги: вакансии, работа, топ-менеджеры, специальности, кадровики

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