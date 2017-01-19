НБУ признал неплатежеспособным очередной банк

Средства 99% вкладчиков банка «Народный капитал» будут возмещены в полном объеме

Правление Национального банка Украины 19 января 2017 года приняло решение об отнесении ПАО «Банк Народный капитал» (НК Банк) к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отметили в НБУ, по состоянию на сегодняшний день более 85% акций банка принадлежат лицам, ни одно из которых не является владельцем существенного участия в банке. Единственным владельцем существенного участия в банке является Валерий Макаренко (14,24%), который приобрел такое существенное участие с нарушением закона без согласования Национального банка, из-за чего длительное время был лишен права голоса.

По информации Национального банка, 16 января 2017 года банк принял решение о ликвидации по инициативе владельцев и подал документы в Национальный банк для получения согласия на ликвидацию. Согласно статье 78 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», такое согласие может быть предоставлено лишь при отсутствии признаков, по которым банк может быть отнесен к категории проблемных или неплатежеспособных. При этом, как подчеркнуто выше, ПАО «Банк Народный капитал» на момент представления документов уже был отнесен к категории проблемных. Таким образом, Национальный банк не может удовлетворить ходатайства банка.

Средства 99% вкладчиков банка будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 11 млн. грн.

Фото: bankrot.kiev.ua