Действия чиновников Мининфраструктуры и АМПУ привели к ущербу на 21 млн грн

ГП «Бердянский морской торговый порт» пожаловался в ГПУ на руководство Бердянского филиала АМПУ и замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка, чьи действия спровоцировали миллионные потери госпредприятия и госбюджета

Министерство инфраструктуры оказалось в центре скандала. В Генпрокуратуру поступило заявление от ГП «Бердянский морской торговый порт», в котором сообщается о преступлении, совершенном должностными лицами ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), Мининфраструктуры и ООО «Аскет Шиппинг».

В обращении речь идет о том, что действия руководства Бердянского филиала АМПУ и замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка могли привести к уменьшению дохода госпредприятия почти на 21 млн грн и прямым потерям госбюджета на почти 6,5 млн грн. Напомним, что Ю. Лавренюк является членом команды В. Омеляна и курирует в министерстве Инфраструктуры вопросы противодействия коррупции.

Заявитель считает, что ООО «Аскет Шиппинг» получило регистрацию статуса портового оператора в Реестре АМПУ, несмотря на множественные нарушения. В частности, у субъекта хозяйствования ООО «Аскет Шиппинг» отсутствовали достаточные основания для получения статуса портового оператора.

В соответствии с законом портовый оператор (стивидорная компания) — это «субъект хозяйствования, осуществляющий эксплуатацию морского терминала, который проводит погрузочно-разгрузочные работы, обслуживание и хранение грузов, обслуживание судов и пассажиров, а также другие связанные с этим виды хозяйственной деятельности». В свою очередь, морской терминал — это «расположенный в пределах морского порта единый имущественный комплекс, включающий технологически связанные объекты портовой инфраструктуры, в том числе причалы, подъемно-транспортное и другое оборудование, которые обеспечивают погрузку-разгрузку и хранение грузов, безопасную стоянку и обслуживание судов и пассажиров».

По данным заявителя, расположенное на территории Бердянского морпорта ООО «Аскет Шиппинг» не имело в 2016 году и не имеет сейчас морского терминала и единого погрузочно-разгрузочного имущественного комплекса. Функции терминала выполняет смонтированный на базе КрАЗа, выставляемый под борт судна ленточный конвейер, предназначенный для погрузки картофеля или свеклы, и бункер к нему, в который из грузовика сваливается зерно и затем означенным конвейером подается в трюм.

С помощью устройства, которое, видимо, не может считаться терминалом, «Аскет Шиппинг» с 20.07.2016 по 01.01.2017 перегрузил 205 539 тонн зерновых. Кроме того, согласно финансового плана 2016 года, утвержденного КМУ, весь указанный объем работ должен был выполняться другой компанией - ГП «БМТП», как легальным портовым оператором.

Доказательством правонарушения при внесении данных в Реестр морских портов является сам Реестр. В нем, по состоянию на 17 января 2017 года, указано, что в Бердянском морском порту площадь терминала ГП «БМТП» с кодом UAERDSEB составляет 298 023,1 кв.м и расположен он на причалах 1,2,3,4,5,7,8. А площадь терминала ООО «Аскет Шиппинг» с кодом UAERDASK составляет те же самые 298 023,1 кв.м и расположен он на тех же самых причалах 1,2,3,4,5,7,8 и добавленном №9.

Причем, у первого на указанной площади размещены склады, бытовые помещения, краны, подъездные пути, объекты инфраструктуры, а у второго — конвейерная лента на автомобиле и металлический бункер.

Также отмечается, что на письменные запросы ГП «БМТП» к руководству АМПУ и в Мининфраструктуры об основаниях внесения ООО «Аскет Шиппинг» в Реестр портовых операторов ответов не последовало. Единственной реакцией стали инициированные замминистра Юрием Лавренюком проверки работы ГП «БМТП».

Жалобы ГП «БМТП» на действия Юрия Лавренюка должностными лицами Мининфраструктуры также не рассмотрены.

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