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Действия чиновников Мининфраструктуры и АМПУ привели к ущербу на 21 млн грн

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ГП «Бердянский морской торговый порт» заявил о нанесенном ущербе

 ГП «Бердянский морской торговый порт» пожаловался в ГПУ на руководство Бердянского филиала АМПУ и замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка, чьи действия спровоцировали миллионные потери  госпредприятия и госбюджета  

 Министерство инфраструктуры оказалось в центре скандала. В Генпрокуратуру поступило заявление от ГП «Бердянский морской торговый порт», в котором сообщается о преступлении, совершенном должностными лицами ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), Мининфраструктуры и  ООО «Аскет Шиппинг».

 В обращении речь идет о том, что действия руководства Бердянского филиала АМПУ и замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка могли привести к уменьшению дохода госпредприятия почти на 21 млн грн и прямым потерям госбюджета на почти 6,5 млн грн. Напомним, что Ю. Лавренюк является членом команды В. Омеляна и курирует в министерстве Инфраструктуры вопросы противодействия коррупции.

Заявитель считает, что ООО «Аскет Шиппинг» получило регистрацию статуса портового оператора в Реестре АМПУ, несмотря на множественные нарушения. В частности, у субъекта хозяйствования ООО «Аскет Шиппинг» отсутствовали достаточные основания для получения статуса портового оператора.

В соответствии с законом портовый оператор (стивидорная компания) — это «субъект хозяйствования, осуществляющий эксплуатацию морского терминала, который проводит погрузочно-разгрузочные работы, обслуживание и хранение грузов, обслуживание судов и пассажиров, а также другие связанные с этим виды хозяйственной деятельности». В свою очередь, морской терминал — это «расположенный в пределах морского порта единый имущественный комплекс, включающий технологически связанные объекты портовой инфраструктуры, в том числе причалы, подъемно-транспортное и другое оборудование, которые обеспечивают погрузку-разгрузку и хранение грузов, безопасную стоянку и обслуживание судов и пассажиров».

По данным заявителя, расположенное на территории Бердянского морпорта ООО «Аскет Шиппинг» не имело в 2016 году и не имеет сейчас морского терминала и единого погрузочно-разгрузочного имущественного комплекса. Функции терминала выполняет смонтированный на базе КрАЗа, выставляемый под борт судна ленточный конвейер, предназначенный для погрузки картофеля или свеклы, и бункер к нему, в который из грузовика сваливается зерно и затем означенным конвейером подается в трюм.

С помощью устройства, которое, видимо, не может считаться терминалом, «Аскет Шиппинг» с 20.07.2016 по 01.01.2017 перегрузил 205 539 тонн зерновых. Кроме того, согласно финансового плана 2016 года, утвержденного КМУ, весь указанный объем работ должен был выполняться другой компанией - ГП «БМТП», как легальным портовым оператором.

Доказательством правонарушения при внесении данных в Реестр морских портов является сам Реестр. В нем, по состоянию на 17 января 2017 года, указано, что в Бердянском морском порту площадь терминала ГП «БМТП» с кодом UAERDSEB составляет 298 023,1 кв.м и расположен он на причалах 1,2,3,4,5,7,8.  А площадь терминала ООО «Аскет Шиппинг» с кодом UAERDASK составляет те же самые 298 023,1 кв.м и расположен он на тех же самых причалах 1,2,3,4,5,7,8 и добавленном №9.

Причем, у первого на указанной площади размещены склады, бытовые помещения, краны, подъездные пути, объекты инфраструктуры, а у второго — конвейерная лента на автомобиле и металлический бункер.

Также отмечается, что на письменные запросы ГП «БМТП» к руководству АМПУ и в Мининфраструктуры об основаниях внесения ООО «Аскет Шиппинг» в Реестр портовых операторов ответов не последовало. Единственной реакцией стали инициированные замминистра Юрием Лавренюком проверки работы ГП «БМТП».

Жалобы ГП «БМТП» на действия Юрия Лавренюка должностными лицами Мининфраструктуры также не рассмотрены.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Мининфраструктуры просят проверить обоснов анность назначения Вецкаганса главой АМПУ.

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Теги: АМПУ, Бердянск, ГПУ, ущерб, омелян, ГП «БМТП», «Аскет Шиппинг», ГП «Бердянский морской торговый порт», Лавренюк, Мининфраструктуры, Бердянский порт, Аскетизм Шиппинг

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