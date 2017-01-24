В феврале могут существенно подешеветь яйца

Эксперты объясняют подешевение снижением закупочной цены
Существенное снижение цены на яйца прогнозируют эксперты Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Они обещают, что цена может снизиться на 5-15 грн за десяток.
Об этом пишут «Украинские новости», ссылаясь на гендиректора ассоциации Алексея Дорошенко, который объясняет такой поворот падением закупочных цен.
С начала года яйца подешевели на 4,3% (или на 0,9 гривен) до 20 гривен/10 штук в среднем.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в Украине подорожают рыба и морепродукты.
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