В феврале могут существенно подешеветь яйца

Эксперты объясняют подешевение снижением закупочной цены

Существенное снижение цены на яйца прогнозируют эксперты Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Они обещают, что цена может снизиться на 5-15 грн за десяток.

Об этом пишут «Украинские новости», ссылаясь на гендиректора ассоциации Алексея Дорошенко, который объясняет такой поворот падением закупочных цен.

С начала года яйца подешевели на 4,3% (или на 0,9 гривен) до 20 гривен/10 штук в среднем.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Украине подорожают рыба и морепродукты.