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Перспективы возрождения ХТЗ Александром Ярославским оптимистичны, - эксперты

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Эксперты возлагают огромные надежды на Ярославского

Авторитет Ярославного и его известность в международных деловых кругах позволит восстановить промышленный потенциал Украины

В начале этого года после длительного простоя была возобновлена работа харьковского тракторного завода. Новый собственник акционерного общества Александр Ярославский заявил, что в ближайшие дни планируется выпуск первого трактора, а к концу следующего месяца будет выпущено 150 тракторов.

Эксперты в сфере экономики дали положительный прогноз относительно возрождения предприятия, а также отметили, что запуск работы тракторного завода может стать предпосылкой к восстановлению промышленного потенциала Украины.

Президент компании «УкрАгроКонсалт» Сергей Феофилов сообщил, что Александру Ярославскому не мешали при возрождении ХТЗ, и это является попыткой власти восстановить промышленную политику в стране и сделать первый шаг по импортозамещению.

В свою очередь член Делового совета Украина-Китай, генеральный директор инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадим Браиловский предположил, что чиновники не мешали Ярославскому по той причине, что его уважают в политических кругах Америки, тех кругах которые пришли к власти с победой Трампа.

Член Украинского общества финансовых аналитиков, зам. директора «Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран считает, что одной из причин лояльности к новому собственнику акционерного общества является то, что в данный момент власти стараются максимально обеспечить население работой.

Эксперты в своих прогнозах единогласны, они уверены, что авторитет Ярославного и его известность в международных деловых кругах позволит в ближайшее время привлечь для развития предприятия крупных инвесторов, как частных, так и международных.

 «Если Ярославский найдет возможность привлечь крупную международную компанию, которая ведет аналогичный бизнес на территории Америки или Европы, это был бы очень хороший вариант возрождения ХТЗ. Второй по значимости вариант – ЕБРР. Этот банк заботится в том числе и о создании рабочих мест», - отметил Шапран.

Также солидарен с ним, и директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его слова, Ярославский является одним из ключевых людей Харьковского региона и именно по этой причине возрождение ХТЗ является достаточно оптимистичными.

Карасев отметил, что Ярославский может прибегнуть к инвестиционным вливаниям по линии ЕБРР и частных инвесторов.

Кроме того, экономические эксперты прогнозируют активизацию действий бизнесмена по приобретению активов.

Финансовый эксперт, руководитель проекта «Путь к успеху» Андрей Блинов сообщил о том, что Ярославский всегда был игроком, скупающим активы в тот момент, когда они были на минимуме, а продавал их он, когда они поднимались до максимума.

«Сейчас все активы в Украине стоят очень дешево, он, конечно же, готов заходить и инвестировать», - сказал он. 

Как сообщали «Комментарии», в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Александр Ярославский и Айван Глазенберг (мажоритарный акционер Glencore Inc) заявили о совместных планах участвовать в приватизационном конкурсе по АО «Турбоатом».

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Источник: «Комментарии»,

Теги: Александр Ярославский, инвестиции, ХТЗ, экономический прогноз

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