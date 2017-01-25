Украина приоритетом поставила финансирование армии
Из-за российской агрессии Украина вынуждена увеличивать финансирование армии и поэтому у государства нет возможности повысить пенсии.
Об этом написал вице-премьер-министр Павел Розенко на своей странице в Facebook.
По его словам вместо того, чтобы повысить пенсии украинцам, правительство вынуждено увеличивать финансирование армии.
Он отметил, что в 2017 году на финансирование ВСУ Украина выделила более 120 млрд грн.
Розенко напомнил, что при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче был повышен пенсионный возраст и повышен на 10 лет страховой стаж.
Как сообщали «Комментарии», следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%.
Напомним, граждане Украины смогут «купить» недостающие для получения пенсии годы трудового стажа.
Также сообщалось о том, что Кабинет Министров до сих пор не определился, каким образом будет проведена реформа пенсионной системы в Украине
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Комментарии»,
Теги: армия, Кабмин, пенсии, финансирование
Последние новости
|
13:03
|
12:52
|
12:50
У Кабмина нет средств на повышение пенсий из-за финансирования армии
|
12:39
В Тегеране из-под завалов рухнувшей высотки достали 8 погибших
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0