У Кабмина нет средств на повышение пенсий из-за финансирования армии

Украина приоритетом поставила финансирование армии

Из-за российской агрессии Украина вынуждена увеличивать финансирование армии и поэтому у государства нет возможности повысить пенсии.

Об этом написал вице-премьер-министр Павел Розенко на своей странице в Facebook.

По его словам вместо того, чтобы повысить пенсии украинцам, правительство вынуждено увеличивать финансирование армии.

Он отметил, что в 2017 году на финансирование ВСУ Украина выделила более 120 млрд грн.

Розенко напомнил, что при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче был повышен пенсионный возраст и повышен на 10 лет страховой стаж.

Как сообщали «Комментарии», следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%.

Напомним, граждане Украины смогут «купить» недостающие для получения пенсии годы трудового стажа.

Также сообщалось о том, что Кабинет Министров до сих пор не определился, каким образом будет проведена реформа пенсионной системы в Украине