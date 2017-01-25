Таможне разрешили оставлять себе 10% средств

Стало известно, как таможня может заработать себе на хлеб

Кабинет министров Украины разрешил таможенным органам направлять 10% средств от перевыполнения плана на собственные нужды.

Такое решение было принято на заседании правительства.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана такое решение было обусловлено программой по борьбе с контрабандой и модернизацией работы таможенных постов.

Ранее сообщалось, что поступления от таможенной службы в декабре увеличились на четыре миллиарда гривен.

Как сообщали «Комментарии», журналисты провели расследование, согласно которому была выявлена коррупционная составляющая в действиях столичных таможенников

Оказалось, что компания-импортер «София Пром Тех» на одном только таможенном посту «Столичный» нанесла ущерб бюджету страны в размере более $300 тыс. Как стало известно, фирма была создана в 2016 году и по итогу ее деятельности уже возбуждено шесть уголовных производств.

Напомним, 20 января и. о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС задержан по подозрению в систематическом взяточничестве. Чиновник был задержан за взятку в размере 15 тысяч долларов, которую он требовал и получил в качестве «ежемесячной дани» для тех, кто пересекает таможенную границу Украины. После этого руководство Львовской таможни отстранено от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования.