Кабмин хочет платить чиновникам так, как они работают

Зарплату чиновников хотят привязать к эффективности их работы

В этом году нужно в Украине нужно привязать заработной платы государственных служащего к эффективности его работы. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко

"Привязка оплаты труда государственных служащих к оценке эффективности их деятельности, мне кажется, очень эффективная вещь, мы должны тоже в это году к этому вернуться», - он.

Также он отметил, что в этом году в бюджете заложено финансирование под программу работы команд реформ в министерствах, как это предусмотрено в законе «О государственной службе».

Напомним, ранее «Комментарии» писали о том, что премьер-министр Владимир Гройсман выступает против тех, кто своими действиями убивают работу предприятий, а также он выступает за контроль над бизнесом без применения штрафных санкций.

А также он заявлял, что Те, кто кошмарит бизнес, для него являются классовыми врагами, и он их просто не понимает.

Как ранее писали «Комментарии», с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена вдвое. Из-за этого повышения также изменились суммы налогов, привязанные к показателю минимальной зарплаты.