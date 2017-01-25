В Украине изменится подход к начислению субсидий

Чиновники обещают внедрить более качественную систему проверки доходов получателей госпомощи на оплату коммунальных услуг

Новая схема поможет отсеять недобросовестных получателей. Об этом рассказала эксперт по вопросам социальной политики института общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик.

Она заявила, что на эту систему планируется перейти в 2017 году (и в меморандуме МВФ об этом идет речь). Система позволит проверять уровень благосостояния гражданина, который претендует или уже получает ту или иную социальную помощь. Уже началась работа в этом направлении по отношению к получателям субсидий.

В чем же суть новой системы? Как подчеркнула Онуфрик, при оформлении субсидий будут учитывать общее материальное состояние получателя, а не те доходы, которые он декларирует.

«Далеко не все виды доходов учитываются в общий доход. Ни депозит, ни проценты по депозиту, уже не говоря о наличии предметов роскоши: нескольких домов или самолетов – об этом вообще не идет речи. Ведь очень несправедливо, когда в доходах человека учитываются стипендии, социальная помощь, помощь по инвалидности, заработная плата, а вещи, которые свидетельствуют о роскоши, – нет. Человек может официально не работать, не иметь зарплаты, но получать какие-то дивиденды, доходы от инвестиционной деятельности, жить за счет того, что у него проценты по депозитам и одновременно получать субсидию», – цитирует Марианну Онуфрик «Финансовый обозреватель».