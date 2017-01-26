Львовский бронетанковый завод отправляют в отпуск

У Украины нет денег на современную военную технику

Коллектив государственного Львовского бронетанкового завода отправляют в неоплачиваемый отпуск из-за нехватки денег. Это значит, что украинские военные не получат современные танки «Оплот», бронемашины «Дозор-Б» и другую новейшую технику. Об этом сообщается на сайте «Укроборонпрома».

Предприятие отчитывается, что государственный оборонный заказ выполнен на 100%. Но государство в состоянии закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство и технологии.

«Для сравнения, оборонный бюджет России почти 50 млрд долларов. Он больше, чем весь консолидированный бюджет Украины», – отметили в «Укроборонпроме».

В концерне говорят, что делают ставку на экспорт продукции, который может минимизировать вред ои нехватки бюджетных средств.

«Каждый проданный на экспорт танк – это несколько танков для нашей армии за счет налогоплательщиков других стран... Критиковать его могут только невежды и откровенные враги украинской независимости», - добавили на предприятии.

Ранее "Комментарии" писали о том, что украинские танки поедут в Таиланд.