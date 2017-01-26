В Украине космически взлетят цены из-за выросшей минималки

Нацбанк из-за «минималки» повысил прогноз роста цен в этом году

В Украине в этом году вырастут до 9,1% потребительские цены. Это связано с повышением минимальной заработной платы в Украине до 3,2 тыс. грн с 1 января 2017 года. Об этом сообщили в Национально банке Украины.

Отмечается, что решение о повышении миниамлки отразится на уровне инфляции в частности через увеличение потребительского спроса населения, преимущественно на потребительские товары, и себестоимости продукции, так и опосредствованно через инфляционные ожидания украинцев.

По информации НБУ, инфляция в Украине будет оставаться высокой до четвертого квартала 2017 года. Прогноз по инфляции на 2018 год остается неизменным – на уровне 6%.

Как сообщали «Комментарии», 25 января вице-премьер-министр Павел Розенко заявил о том, что в случае инфляции, Кабмин экстренно поднимет пенсии и минималку.

Напомним, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович сообщил, что утверждая прожиточный минимум на 2017 год, депутаты сознательно заложили в него невыгодные для граждан механизмы. Размер минимальной зарплаты в течение года меняться не будет, а вот прожиточный минимум, без сомнения, возрастет значительно. Однако если в Украине будет даже сумасшедшая инфляцию, минимальная зарплата останется на уровне 3200 грн.

Ранее«Комментарии» писали о том, что Верховная Рада проголосовала за повышение минимальной зарплаты в Украине до 3200 грн.