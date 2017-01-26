В Украине повысят тарифы на воду до 37%

Причиной роста тарифов является индексация затрат на топливно-энергетические ресурсы

В планах Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 2017 году поднять тарифы на водоснабжение и водоотвод, сообщается на сайте регулятора.

Тариф на водопотребление (сумма тарифов на водоснабжение и водоотвод) для разных компаний изменится в пределах от -1,93% до +56,22%.

Причинами корректировки тарифов является индексация (согласно госпрогнозу) затрат на топливно-энергетические ресурсы, реагенты, услуги подкачки воды.

Также изменится объем отпуска воды, изменение размеров налогов и сборов, минимальной зарплаты, затрат на покупку воды у других предприятий. Помимо этого, в тарифе ряда компаний будут учтены их дополнительные затраты января-июля 2016 года по электроэнергии и уплате налогов.

В средневзвешенной структуре тарифа на водопотребление 2017 года 38,2% составляют затраты на оплату труда; 27,4% - затраты на электроэнергию; 21,2% - налоги, сборы, банковские услуги, поверка счетчиков в частном секторе, покупная вода; 6,5% - амортизация; 4,5% - затраты на ремонт (материалы); 0,7% - прибыль (проценты за пользование кредитами).