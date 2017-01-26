Перевозчиков лишат лицензий за повышение стоимости проезда

Розенко поручил принимать жесткие меры реагирования на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки

Из-за необоснованного повышения цен на городской и междугородний общественный транспорт перевозчиков будут лишать лицензий. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Я хочу подчеркнуть, что повышение минимальной заработной платы никоим образом не является основанием для повышения цен. Поэтому в данном случае Мининфраструктуры, совместно с главами облгосадминистраций и организациями профсоюзов и работодателей должны осуществлять мониторинг ситуации с повышением тарифов и предпринимать жесткие меры реагирования на такие факты - вплоть до лишения лицензий», - сказал он.

Как сообщали «Комментарии», с 21 января частные перевозчики Киева подняли цены на проезд в маршрутках города на 1 гривну..

Напомним, проезда из Киева в Вишневое в пригородной маршрутке №820 выросла второй раз за месяц. На этот раз на 3 гривны - до 12 грн за поездку.

С 18 ноября в столице подорожал проезд в маршрутках, которые курсируют между Киевом и Бучей: №423, №424 и №421.

Киевская облгосаадминистрация требует от пассажирских автоперевозчиков Киевской области предоставить обоснование подорожания проезда, сообщает пресс-служба облгосадминистрации

По словам председателя КОГА Александра Горгана, согласно действующему законодательству, органы госвласти лишены полномочий влиять на ценообразование тарифов на перевозку пассажиров.

«Необходимо искать сбалансированное решение, которое учтет потребности жителей Киевской области и перевозчиков. Государственная власть области поможет найти компромиссное решение, приемлемое и для перевозчиков, и для общества», - сказал он.