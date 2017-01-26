У львовского мусора появился спонсор

Европейский инвестиционный банк выделит 35 млн. евро на ликвидацию проблемы

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА обязала городские власти освободить все мусорные площадки города от мусора, который накопился в течение месяца. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в интервью телеканалу ZiK, сообщает Слово и Дело.

Европейский инвестиционный банк готов дать 35 млн. евро для решения проблемы Грибовической свалки. Сейчас во Львове работают группы консультантов от указанного финучреждения и от французского посольства. Они помогают выработать технологию решения вопроса полигона.

«По той предварительной информации, которую я имею от банка, этот проект практически будет составлять 35 миллионов евро. Европейский инвестиционный банк готов помочь Львову его профинансировать», – рассказал Зубко.

Чиновник подчеркнул, что проект содержит положения относительно упорядочения Грибовичской свалки, сортировки и брикетирования мусора. На его реализацию нужно от 2 до 3 лет.

Отметим, что французские компании хотят принять участие в тендере по строительству завода по глубокой переработке твердых бытовых отходов во Львовской области.

Фото: Galinfo