Розенко: 50% граждан не платят налоги

По словам вице-премьер-министра, в Украине одна из самых маленьких нагрузок на фонд оплаты труда
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает недопустимой ситуацию, когда 50% граждан, которые работают, не платят налогов или платят их в неполном объеме. Об этом сообщает Правительственный портал.
«В Украине небольшие налоги, но их должны платить все. И истории о «спящих предпринимателей» мы должны забыть как страшный сон. Такого хаоса нет нигде в мире. Ни одна страна, где 50% граждан не платят налоги, не стала процветающей», – сказал он.
По словам Розенко, сегодня в Украине одна из самых маленьких нагрузок, в частности в Европе, на фонд оплаты труда.
«Год назад мы уменьшили вдвое ЕСВ, и фонд оплаты труда в государстве должен расти, потому что нагрузка уменьшилась», – отметил вице-премьер-министр.
Розенко подчеркнул, что именно легализация экономики и заработных плат является ключом для решения проблем дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.
«Ведь ни повышение пенсионного возраста и страхового стажа, ни манипуляции с формулами начисления пенсий или их ограничение не предоставят такой объем ресурса, как реальная легализация экономики», – отметил он.
«Конечно, это непростые процессы, но мы к этому придем. Поэтому сейчас происходят болезненные реформы, однако мы должны осознать, что в Украине есть налоговая система – достаточно либеральная. Но еще раз подчеркиваю: все должны платить налоги. Иначе мы никогда не будем иметь процветающей страны и больших пенсий», – подытожил вице-премьер-министр.
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Теги: дефицит, легализация, налоги, пенсии, Розенко
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