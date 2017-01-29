В Украине рухнули продажи китайских авто

Представители бюджетных брендов не смогли выполнить требования нормы Евро-5

В Украине стремительно падают продажи китайских автомобилей. Так, по результатам продаж в 2016 году в топ-30 самых популярных брендов попала лишь Geely, да и то далеко не с лучшим результатом – 459 авто (падение продаж на 70%). Для сравнения: BMW за тот же период продала украинцам 3073 машины, установив рекорд марки на украинском рынке. Об этом говорится в статистике Укравтопрома.

Такие китайские бренды, как Chery и Great Wall, и вовсе не попали в тридцатку самых продаваемых. Хотя еще в 2014 году Geely входила в топ-3 самых популярных автомобильных брендов в Украине.

Фиаско «китайцев» на украинском рынке легко объяснить. В 2016 году Украина запретила импорт автомобилей, экологический стандарт двигателей которых не соответствует норме Евро-5. Представители бюджетных брендов не смогли выполнить этого требования. И им пришлось уйти. Так, Украину уже покинули четыре китайские и две иранские автомобильные марки.