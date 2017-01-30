В Украине изменились правила регистрации авто

При покупке машины придется дополнительно оплатить сбор до 5% от ее стоимости

С 1 января 2017 года сбор в Пенсионный фонд за первую регистрацию авто будет рассчитываться по-новому. Причина – изменение прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 1600 грн., сообщает autodriving.net.

Для определения размера ставки сбора в ПФ все транспортные средства делятся на три группы в зависимости от их стоимости. От группы, в которую попадает конкретный автомобиль, зависит ставка: 3%, 4% или 5% от стоимости авто.

Если стоимость транспортного средства: не превышает или равна 264 тыс. грн. – оплачивается 3% (если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

От 264 тыс. до 464 тыс. грн. – 4% (если объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Более 464 тыс. грн. – 5% (если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Если авто ввозится из-за границы, из оценочной стоимости автомобиля платится акцизный сбор, ввозная пошлина и НДС. Эта сумма плюсуется и таким образом определяется сбор в Пенсионный фонд.

Если авто куплено в автосалоне, оно соответственно растаможено, поэтому сбор в ПФ рассчитывается только от стоимости авто.

Пенсионный сбор уплачивается на счет Пенсионного фонда района, в котором зарегистрирован территориальный сервисный центр по месту регистрации юридического лица.

Если новое легковое авто освобождено от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации, нужно будет обратиться в сервисный центр МВД, взяв с собой подтверждающие документы, что это авто действительно обеспечено в соответствии с законодательством для инвалидов.

Если же осуществляется перерегистрация автомобиля – пенсионный сбор снова платить не надо: пенсионный сбор уплачивается только один раз при первой государственной регистрации транспортного средства.