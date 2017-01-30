В Украине намерены пополнять бюджет за счет умерших

Наследники первой очереди тоже должны будут щедро поделиться с государством

Правительству предлагают решить проблему с наполнением бюджет за счет имущества покойников. В законопроекте №1578, который появился на сайте парламента, есть предложение облагать налогом на доходы физлиц имущество, которое стоит более 1 млн. грн.

«По ставке, определенной пунктом 167.2 статьи 167 настоящего Кодекса, стоимость объекта наследства, наследуемого членами семьи наследодателя первой степени родства, в случае если совокупная стоимость таких объектов наследия превышает 1000000 гривен, в части такого превышения, и стоимость любого объекта наследства, которое наследуется наследниками, которые не являются членами семьи наследодателя первой степени родства», – говорится в законопроекте.

Пункт 167.2 нынешнего Налогового кодекса предполагает налогообложение по ставке 5%. Нетрудно посчитать, что если гражданину в наследство достанется квартира или дом, который государство оценит, например, в 100 тысяч долларов, то даже по курсу 16 грн. за доллар, придется заплатить в казну около 30 тыс. грн. налога. Если курс будет расти, то и сумма уплачиваемого налога будет увеличиваться.