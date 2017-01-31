Экс-главе правления Имэксбанка предъявлено подозрение в хищении

По указанию Граматика банк выдавал необеспеченные кредиты ряду субъектов хозяйствования
Главное следственное управление Национальной полиции 18 января сообщило о подозрении бывшему главе правления Имэксбанка Юрию Граматику.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
Юрию Граматику инкриминируют ч.5 ст.191 Уголовного кодекса - хищение в особо крупном размере.
По информации ФГВ, по указанию Граматика банк выдавал необеспеченные кредиты ряду субъектов хозяйствования, прежде всего связанных с банком. Также происходила замена ликвидного обеспечения по кредитным договорам на неликвидное, что повлекло растрату банковских активов.
В данный момент сумма убытков устанавливается.
Как сообщали «Комментарии», в январе 2015 года Имэксбанк был признан банкротом. По состоянию на начало 2017 года государство выплатило 4,16 млрд гривен его вкладчикам.
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Теги: Граматик, ИМЭКСБАНК, подозрение, хищение денег
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